配合全國普查 金門縣成立普查處

行政院主計總處6日成立「105年金門縣工業及服務業普查處」，由縣長擔任處長；縣府更將於16日在5鄉鎮成立「工業及服務業普查所」，由各鄉鎮長擔任主任，全面推動普查。

行政院主計處105年工業及服務業普查是以民國105年12月31日為普查標準日，凡屬靜態資料都以這個標準日情況為準；105年1月1日到12月31日為普查標準期，凡屬動態資料則是以這個標準期情況為準。

金門縣政府主計處表示，全國工業及服務業普查是根據統計法規定，每隔5年辦理一次的基本國勢調查，自民國43年開辦以來，一路伴隨各階段經濟成長。這次普查是第13次辦理，實地普查工作將從106年4月15日到6月30日展開。

普查內容除了包括建構母體資料所需，以及銜接普查重要時間序列的基本項目外，更因應國內產經政策推動及全球化經貿區域整合等現階段發展趨勢，強化蒐集數位化運用程度及創新活動等資料，完整掌握企業軟實力資訊。

此外，普查並新增委外生產模式與集團企業全球分工布局，蒐集國內產業國際價值鏈分工與定位，並強化相關作業系統，精進統計應用技術，以促進調查效率及品質，同時結合數位資源運用，強化行動網路運用及「在地經濟」發展，提升普查資訊應用廣度與深度。

「工商普查來相挺，台灣經濟一定贏」，行政院主計處對這項國家產業5年一次的總體檢十分重視，特別呼籲全國各公司行號，全力支持配合政府普查工作，提供詳實普查資訊，好讓政府作為研訂產業政策的根據，促進國家經濟發展。

金門縣政府表示，全力配合105年工業及服務業普查，6日成立「105年金門縣工業及服務業普查處」，由縣長擔任處長；16日在5鄉鎮成立「工業及服務業普查所」，由各鄉鎮長擔任各普查所主任，全面推動辦理普查。

縣府表示，因應前述普查臨時組織，會遴派相關人員擔任實地訪查與審核工作，共同推動普查作業，期盼圓滿達成普查任務。1060206

(中央社)