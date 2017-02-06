札幌雪祭「台北賓館」大冰雕隆重登場

札幌雪祭大通會場的「台北賓館」大冰雕，5日入夜打燈便引起大批遊客駐足。台灣遊客看到駐日代表謝長廷便簇擁而上要求合影，還高喊「台灣NUMBER ONE(第一)」。(黃菁菁攝)

札幌雪祭7丁目會場是法國巴黎凱旋門大雪像。(黃菁菁攝)

札幌雪祭10丁目會場是純白星際大戰40周年紀念大雪像，5日晚間仍在趕工中。(黃菁菁攝)

札幌雪祭12丁目會場的市民雪像中，洗腦神曲「PPAP」最受歡迎。(黃菁菁攝)

札幌雪祭12丁目會場的市民雪像中，將今年當紅的美國總統川普和洗腦神曲「PPAP」合體，受到外國遊客的模倣合影。(黃菁菁攝)

札幌雪祭8丁目會場是奈良興福寺中金堂大雪像。(黃菁菁攝)

第68屆札幌雪祭6日在主會場的大通公園拉開序幕，台灣與《每日新聞》合作，在5丁目會場推出「台北賓館」大冰雕，入夜打燈便引起大批遊客駐足。(黃菁菁攝)

第68屆札幌雪祭6日在主會場的大通公園拉開序幕，台灣與《每日新聞》合作，在5丁目會場推出「台北賓館」大冰雕，入夜打燈便引起大批遊客駐足。12丁目的市民雪像中，以洗腦神曲「PPAP」的雪像最受歡迎。

札幌雪祭去年創下260萬9千人的最高人次紀錄，是北海道一年一度最大型的觀光活動。今年3個會場共有197座冰雪像，包括大通公園會場113座大小冰雪像，以及薄野會場的60座冰雕等。

招待外賓的「台北賓館」在會場上變成一座高10公尺、深16公尺、寬18公尺的大冰雕，位於靠近地下鐵大通站的5丁目會場，馬薩式斜頂、羅馬柱式和華麗的巴洛克風格雕飾等雕刻得相當細緻，入夜點燈後，晶瑩剔透、色彩繽紛相當吸睛。

我駐日代表謝長廷5日晚間到會場視察時，「台北賓館」前聚集了一批台灣遊客，邊拍照邊喊「台灣NUMBER ONE(第一)」，看到謝長廷時立刻簇擁而上要求合影。謝長廷表示，上任後首度走訪北海道，真的感受到北海道的台灣遊客真多，走到哪裡都會被認出來。

今年具話題的大雪像還有7丁目的法國巴黎凱旋門、8丁目的奈良興福寺中金堂、10丁目的純白星際大戰，以及2017年冬季亞運會札幌大會、TOTTO黑柳徹子的中雪像等。

在12丁目的市民雪像中有許多今年的話題人物，最紅的應屬PPAP，有人物、也有插著鉛筆的蘋果和鳳梨，還有川普做PPAP的動作。有遊客邊拍照，邊哼著「I have a pen, I have a apple....」，許多外國遊客更是在川普雪像前做出PPAP的招牌動作。

北海道前一陣子暴風雪，最近又異常回暖，使得《星際大戰》40周年紀念雪像一直到5日9時左右都還在動工，這幾天因白天日照強，有些小雪像的表面開始溶化得發亮，「甘地」小雪像的下巴還掛了幾道溶化的冰柱。

會場路面的積雪也不如往年，很多地方又乾又硬，不時可看到有民眾滑倒，主辦單位不停播音提醒民眾要小心慢行以免滑倒。札幌雪祭將於12日閉幕。

(中時)