札幌雪祭「台北賓館」大冰雕隆重登場
第68屆札幌雪祭6日在主會場的大通公園拉開序幕，台灣與《每日新聞》合作，在5丁目會場推出「台北賓館」大冰雕，入夜打燈便引起大批遊客駐足。12丁目的市民雪像中，以洗腦神曲「PPAP」的雪像最受歡迎。
札幌雪祭去年創下260萬9千人的最高人次紀錄，是北海道一年一度最大型的觀光活動。今年3個會場共有197座冰雪像，包括大通公園會場113座大小冰雪像，以及薄野會場的60座冰雕等。
招待外賓的「台北賓館」在會場上變成一座高10公尺、深16公尺、寬18公尺的大冰雕，位於靠近地下鐵大通站的5丁目會場，馬薩式斜頂、羅馬柱式和華麗的巴洛克風格雕飾等雕刻得相當細緻，入夜點燈後，晶瑩剔透、色彩繽紛相當吸睛。
我駐日代表謝長廷5日晚間到會場視察時，「台北賓館」前聚集了一批台灣遊客，邊拍照邊喊「台灣NUMBER ONE(第一)」，看到謝長廷時立刻簇擁而上要求合影。謝長廷表示，上任後首度走訪北海道，真的感受到北海道的台灣遊客真多，走到哪裡都會被認出來。
今年具話題的大雪像還有7丁目的法國巴黎凱旋門、8丁目的奈良興福寺中金堂、10丁目的純白星際大戰，以及2017年冬季亞運會札幌大會、TOTTO黑柳徹子的中雪像等。
在12丁目的市民雪像中有許多今年的話題人物，最紅的應屬PPAP，有人物、也有插著鉛筆的蘋果和鳳梨，還有川普做PPAP的動作。有遊客邊拍照，邊哼著「I have a pen, I have a apple....」，許多外國遊客更是在川普雪像前做出PPAP的招牌動作。
北海道前一陣子暴風雪，最近又異常回暖，使得《星際大戰》40周年紀念雪像一直到5日9時左右都還在動工，這幾天因白天日照強，有些小雪像的表面開始溶化得發亮，「甘地」小雪像的下巴還掛了幾道溶化的冰柱。
會場路面的積雪也不如往年，很多地方又乾又硬，不時可看到有民眾滑倒，主辦單位不停播音提醒民眾要小心慢行以免滑倒。札幌雪祭將於12日閉幕。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範