台北國際書展將開幕！交換二手書 捐書做公益

茉莉二手書店第一次進入台北書展，精心打造一座樹型書架『分享樹』及其他融合「環保、公益、閱讀」理念之互動設計，邀請各位書友攜帶愛書到書展交換、分享書籍的故事。（台北國際書展基金會提供）

台北國際書展本周四（8日）將開幕，來選好書、和心儀作家面對面、聽講座學新知！此外，每個人家中或多或少都有些二手書，書展基金會建議不妨也將這些二手書帶來，和其他愛書人交換，另也能將書捐出做公益！

有一些書，陪著你度過歲月，年少輕狂時看的那一本書、憂愁煩悶時看的那一本書......這些書籍圓滿了你生命中的各個階段，卻已許久不再被翻閱。不忍心將它們打入回收場，也不捨它們在角落積灰蒙塵。帶到二手書店來吧，為你的愛書尋找下一個生命落腳處。與更多人分享。讓書籍流轉、知識再利用！

茉莉二手書店結合「環保、公益、閱讀」的理念，今年首次到『台北國際書展』參展，邀請書友2月8日~2月13日攜帶愛書到書展捐書或交換、分享書籍的故事外，更與書展基金會共同邀請知名編輯傅月庵先生與北京立體書博物館館長文自秀小姐，於2月11日舉辦「珍本古籍公益拍賣會」，募得善款、珍本拍賣盈餘將全數支持『家扶基金會』《愛閱讀計畫》。

二手書承載了書本主人的回憶，比新書更多了一份情感的溫度。茉莉二手書店作為傳遞二手書的平台，除了讓書本中的知識能夠再次被閱讀之外，也期望將二手書的情感與溫度傳遞到每一位喜愛閱讀的書友心中。

因此，茉莉二手書店精心打造一座樹型書架『分享樹』及其他融合「環保、公益、閱讀」理念之互動設計，邀請各位書友攜帶愛書到書展交換、分享書籍的故事。

書友們可以在『分享樹』的每本書上，看到書本前任主人想分享給下一位書主人的話語；也可以在自己帶來的書籍上留下給後人的小紙條，將對閱讀的感動透過書籍的交換而傳遞下去。

若現場沒有看到想換取的書也沒有關係，來到茉莉展位的書友也可選擇將書捐給『家扶基金會』，幫助喜愛閱讀但家境清寒的孩子建置夢寐以求的圖書室，推廣兒少閱讀及課後照顧等活動。

為感謝書友的捐書，茉莉二手書店將贈送百元茉莉貴賓禮券給捐書的書友們，讓選擇捐書的書友們也能夠到茉莉全台門市內挑選自己感興趣的書籍。歡迎大家一起來國際書展鬥熱鬧，參與捐書、換書或競標珍本古籍活動！

_家扶社會資源處林秀鳳處長解說『愛閱讀計畫』_募得善款、珍本拍賣盈餘將全數支持『家扶基金會』《愛閱讀計畫》，建置「茉莉書屋」及擴充「行動書車」的圖書資源，推廣兒少閱讀及課後照顧等活動，助弱勢兒少夢想起飛！（台北國際書展基金會提供）

活動辦法：

換書&捐書：2/8-13，帶一本書到台北國際書展茉莉二手書店展位，並在紙條上分享您跟此書的結緣故事或讀後心得，即可從『分享樹』上換得另一本上一位書主人留下的愛書。或您願意捐出愛書，茉莉二手書店會為書估價，將書款捐給家扶基金會，並贈送禮券。

珍本古籍公益拍賣會：

拍賣日期： 2/11 下午2點至5點（台北市信義區信義路五段5號台北世貿中心二樓第三會議室）

(中時電子報)