川普為何還不對陸「開戰」？有七個原因！

中美關係對川普而言是重中之重，這也是他不敢貿然「開戰」的主因。(圖/達志影像/shutterstock)

美國總統川普(Donald Trump)上任後動作頻頻，短短半個月時間，已經以行政命令兌現大部份選前承諾。但是到目前為止，他仍然沒有對中國大陸採取任何行動，這與他選前屢次批判中國的行徑有所差異。學者指出，可以從美國內部情況、中國大陸實力、中國外交手腕等面向找出七個因素。

英媒BBC昨(5日)刊載了大陸旅法政治學者宋魯鄭的文章，該文認為川普遲遲不對中國大陸「開戰」有許多內外因素，最重要的是，美國跟中國大陸針鋒相對得不到任何好處，反而可能損及國家利益。

文章分析，第一個原因，川普現在以內政問題為先，為鞏固對選民的承諾，處理移民問題之類的領域為當務之急；第二個原因，川普在處理美國對外關係上，會以利益相關性較高的國家為先，中國不是首先要面對的議題；第三個原因，川普現在面臨國內外兩頭燒，自然沒精力去面對最強大的中國；第四個原因，川普的施政受到西方主流勢力反對，反對聲浪對他已構成壓力。

第五個原因，中國的實力令川普不敢貿然發起挑戰。由於中國大陸持有美國巨額債券，因此也彌補了美國的資金短缺，一旦雙方走向對抗，中國大陸有很多報復手段；另一方面，做為與美國全然不同的政體，中國顯然有更強的損害承受能力，若衝突導致兩敗俱傷，川普或有可能要下台負責；再來，川普也不是笨蛋，他知道執政後不可能繼續把所有問題歸咎到國外，反而尋求跟中國合作會更有幫助。

第六個原因，川普在外交方面能出的招數已經不多了，由於美國現在的盟友紛紛改弦易轍，話語權越來越低。能對中國下手的台灣和西藏問題，川普也不敢隨便玩，因為弄不好中美關係就要全面崩塌。對他而言，最有利的選擇還是「賣台」以換取巨大報酬。

第七個原因，中國有高超的外交技巧，除了有像馬雲這樣的愛國商人可幫忙折衝，領導人習近平更是有軟有硬，讓川普不得不賣他面子。

(中時電子報)