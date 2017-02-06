川普連2天罵法官 警告擋禁令置美於險境
美國總統川普今天連續第2天砲轟聯邦法院，讓他實施7國旅行禁令的努力中斷，他警告說，整個司法制度恐置美國人民於「險境」。
法新社報導，川普在推特（Twitter）難得休兵將近1天後再度推文：「無法相信法官會置我國於如此險境。若出事就要怪他和法院系統。人潮湧入，糟！」
「我已指示國土安全部要『非常仔細』審查入境人士。這些法院讓工作變得非常困難！」
這起風波始於1月27日川普簽署行政命令，禁止所有難民以及伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門公民入境美國，引發全球憤慨，以及全美各大城市與機場示威抗議。
西雅圖聯邦法官羅巴特（James Robart）本月3日裁定暫緩在全國實施這項禁令，以待更全面的司法審查。
川普昨天連番推文怒轟此事，表示「所謂的法官」真「荒唐」，招致部分民主黨人和其他人士批評，說川普幾近威脅到干預政府司法部門。（譯者：中央社盧映孜）1060206
(中央社)
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