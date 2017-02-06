超商工讀生遭砍幾斷掌 搶匪凌晨落網

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新北市新莊區一家超商的丁姓工讀生，昨天深夜在搶案中遭砍殺左手幾乎斷掌，僅僅剩下一層皮，已經被送往板橋亞東醫院急救。搶匪今天凌晨也已落網。

新北市府消防局表示，這起搶案的被害人超商丁姓傷患左手掌幾乎斷掌，僅剩一層皮，昨天深夜將近11時許被送往亞東醫院急救。

另外，落網凶嫌是由家人向消防局報案請求救護。因為凶嫌左手有切割傷約10公分長，消防局今天凌晨將近2時許獲報，最後發現他就是新莊超商搶案的凶嫌。

警方初步調查，便利商店的工讀生丁姓店員（17歲）正準備交班前，遭蒙面歹徒闖入店內企圖行搶。1060206

(中央社)