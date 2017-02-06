預防H7N9 前往中國大陸注意防護

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國內出現今年首例境外移入H7N9禽流感病例，嘉義市衛生局提醒有意前往中國大陸的民眾，務必做好防護措施，食用蛋類要熟食，以避免感染。

嘉義市衛生局指出，疾管署日前公布今年首例境外移入H7N9禽流感病例，由於H7N9病毒傳染力強，呼籲民眾若要前往中國大陸旅遊、工作，一定要做好防護措施。

衛生局表示，大陸H7N9禽流感疫情持續升溫，自入秋（105年10月1日）迄今，共累計261例病例，病例數以江蘇、浙江、安徽、廣東居多，國內首例境外移入案例，也是來自廣東。

由於中國大陸目前仍處於H7N9禽流感高峰期，為了防範可能的人禽疫情發生風險，衛生局請民眾前往疫區時，千萬不要直接碰觸禽鳥，蛋類要熟食，以避免感染。

衛生局指出，禽流感病毒存在於受感染動物的呼吸道飛沫顆粒及排泄物中，人類主要是透過吸入及接觸受感染動物分泌物、飛沫或受污染環境等途徑而感染。

因此，衛生局呼籲有意前往中國大陸的民眾，務必落實勤洗手、戴口罩的衛生習慣；返國入境時如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知檢疫人員，並戴上口罩儘速就醫。1060206

(中央社)