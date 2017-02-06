日氣象協會預報 吳德榮：今晨即有大誤差
(中央社記者陳姿伶台北6日電)日本氣象協會4日預報，10、11日台北低溫下探5度，氣象專家吳德榮今表示，應是電腦模式自動產出的預報，並無預報員的經驗在內，並舉該協會今晨對台北今晨的溫度預測已有大誤差。
吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，今、明兩天受大陸高壓籠罩，晴朗穩定、空氣偏乾，東半部零星短暫雨的機率也會降低；由於天空晴朗，白天在陽光下舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差將逐日增大。
談到未來幾天，吳德榮指出，9日凌晨前後鋒面抵達，入冬最強的一波冷空氣將隨之南下，氣溫遽降；10至13日強冷空氣盤據，各地氣溫偏低，預計台北市的最低氣溫約可降至攝氏10度左右，達到「寒流」標準的機率很高，沿海空曠地區更有可能降至8度左右。
另外，日本氣象協會4日預報，10、11日台北最低溫落下探5、6度，昨天最新預報則提高為7度，中央氣象局昨天表示，日本氣象協會不是日本官方單位預報，數字比較極端。吳德榮今天也對此表示，日本氣象協會連續3天以來，預報下波冷空氣台北市的最低溫，分別為5度、7度、今晨又調為6度，以其調整的頻繁及幅度，應是電腦模式自動產出的預報，並無預報員的經驗在內。
吳德榮還以今天的天氣為例指出，日本氣象協會今晨4時(日本5時)發布今天台北市的預測為14至17度，而今晨台北市實測之最低溫為17.5度，「已有這麼大誤差，那麼一週的預報呢」？1060206
(中央社)
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