殺警萬少丞成人頭黨員 300多名黑幫新入KMT

萬少丞的名字一度出現在國民黨新黨員名單中，但目前已被剔除。（中時資料照／陳君瑋攝）

新任國民黨主席選舉即將於5月20日舉行，各方勢力也已展開角力戰，而近來有消息傳出，在最近一波的台北市新黨員名單中有大批黑幫份子，其中還出現2014年北市信義區夜店殺警案主嫌之一萬少丞。

其實，對於人頭黨員與黑道人士大舉加入國民黨，黨主席洪秀柱早已知情。《上報》指出，農曆過年前的中常會，洪秀柱要求各黨部清查入黨情形，其實指的就是幫派份子之事；年後新春團拜時，她又公開向台北市黨部主委提醒，竟有數十、逾百新黨員在同個戶頭裡，應該一一打電話確認。

這批有幫派背景的入黨人士共有307人，他們申請書上的聯絡地址一模一樣，介紹人也都是同一名地方民代的輔選幹部。此情形傳出後，國民黨中央與高層皆要求嚴格審查，萬少丞也已被從名單剔除。

(中時電子報)