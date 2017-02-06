森鐵郵輪列車 體驗不插電咖啡烘焙

阿里山森林鐵路郵輪「樂遊拉拉吾雅」套裝行程自3月1日啟動，不僅可體驗不插電咖啡烘焙的樂趣，還能探訪最具古早味的柑仔店。圖為奮起湖車站。（阿里山森林鐵路管理處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年2月6日

阿里山森林鐵路郵輪「樂遊拉拉吾雅」套裝行程自3月1日啟動，不僅可到迷糊步道健行、體驗不插電咖啡烘焙的樂趣，還能探訪最具古早味的柑仔店。

阿里山森林鐵路管理處今天表示，阿里山森鐵郵輪「樂遊拉拉吾雅」套裝行程售價新台幣1200元，包括嘉義站至奮起湖站來回票價、不插電咖啡烘焙體驗、導覽解說及中餐費用，未滿6歲孩童可免購票，但午餐費用另計。套裝行程售價不包含接駁遊覽車費用。

阿里山森鐵管理處指出，「樂遊拉拉吾雅」郵輪式列車，自3月1日起至4月26日、每逢週三行駛，森鐵郵輪式列車行程採預約購票方式，各車站窗口不發售。相關訂票規則及注意事項可上台鐵局網站查詢阿里山森林鐵路「森鐵郵輪」行程。1060206

(中央社)