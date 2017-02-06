浙江足浴店大火 18死18傷
中國大陸浙江省天台縣一家足浴店昨天下午發生火警，截至今天凌晨統計，共有18人死亡、18人受傷，火災原因正在進一步調查中。
綜合陸媒報導，昨天下午4時左右，浙江省天台縣足馨堂足浴城起火，有人直接從窗戶跳下來逃生，火災面積超過500平方公尺。消防人員在5時半左右接獲報案，晚間7時左右撲滅火勢。
澎湃新聞今天報導指出，根據浙江省台州市天台縣公安局（警察局）最新消息，至今天清晨5時止，火災現場共發現8人死亡，另有10人經搶救無效死亡。生還的20人陸續到醫院檢查，其中18人留院治療。1060206
(中央社)
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