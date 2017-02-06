超級盃上半場 獵鷹21比3領先愛國者
第51屆職業美式足球NFL超級盃今天登場，亞特蘭大獵鷹（Falcons）第2節大爆發，上半場結束時以21比3大幅領先新英格蘭愛國者（Patriots）。
雙方首節0比0戰平，弗利曼（Devonta Freeman）第2節跑陣達陣，助獵鷹7比0領先；之後獵鷹四分衛萊恩（Matt Ryan）傳球胡伯（Austin Hooper）達陣，擴大領先至14比0。
獵鷹的艾福特（Robert Alford）接著再下一城，讓比分來到21比0。愛國者之後靠射門得3分。
陷入苦戰的愛國者是第9度打進超級盃（Super Bowl），NFL史上最多，將爭奪2001年首度封王之後，隊史第5枚冠軍戒，布雷迪（Tom Brady）力拚成為奪冠次數最多的四分衛。
獵鷹至今與超級盃冠軍無緣，最接近的一次是在1998年，當年贏得國家聯會（NFC）冠軍，但在最後關頭鎩羽而歸。
接下來長達12分鐘的中場表演由女神卡卡（Lady Gaga）擔綱。她先前表示，將表達唯一要表達的訊息「包容」。由於爭議不斷的川普當選美國總統，外界揣測力挺希拉蕊‧柯林頓的女神卡卡將藉超級盃舞台抨擊川普。（譯者：中央社盧映孜）1060206
(中央社)
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