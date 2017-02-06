卡卡吊鋼絲霸氣空中翻滾 嗨翻超級盃
第51屆超級盃將在台灣時間6日上早上7點開打，由新英格蘭愛國者對上亞特蘭大獵鷹隊，其中，眾所矚目的中場表演，今年由女神「卡卡」Lady Gaga擔綱演出，她身穿銀色上衣，吊鋼絲從舞台高空垂下，嗨唱招牌歌《Poker Face》全場嗨爆。
在一年一度的超級盃賽事中，備受觀眾矚目的中場秀，今年找來女神卡卡獨挑大樑，Lady Gaga每回現身，服裝總是令人期待，今天Ga Ga大秀美腿，表演途中並換上短版上衣，再端出《Bad Romance》，全場氣氛嗨到最高點。
演唱最後一首曲子後，Ga Ga還跑上去舞台最高點砸麥克風，並跳下舞台方式結束表演，演出備受好評。
(中時電子報)
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