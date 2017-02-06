曝肌紅刮痧 謝霆鋒被醫警告：不能長期在廚房

謝霆鋒廚藝了得，還擁「國民大廚」的稱號。（圖／達志影像）

謝霆鋒廚藝了得，在他主持的美食節目《十二道鋒味》中，靠著精湛廚藝擄獲不少粉絲，還擁「國民大廚」的稱號，近期更演出電影《決戰食神》，大秀精湛廚藝，不過謝霆鋒卻遭醫生警告不能再長期待廚房。

謝霆鋒曬出右胸及右手臂，秀結實肌肉，不過肌膚明顯可以看見佈滿刮痧的痕跡，看起來怵目驚心，謝霆鋒也在臉書寫下：「醫生說不能再長期在廚房了，但是如果要在短時間內學會煮好任何東西，可能這就是代價了！」謝霆鋒傷勢讓粉絲看得心疼不已。

(中時電子報)