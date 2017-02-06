Pixel手機停產？Google：缺貨非停產
宏達電替Google生產製造的Pixel與Pixel XL系列智慧型手機傳出即將停產，Google親上火線澄清，正努力回補零售通路庫存，證實Pixel系列並未停產。
國外網路論壇Reddit數天前有網友爆料，收到加拿大電信商Telus發信通知，Google將停產Pixel系列手機，不再向Telus供貨，因此Telus恐無法滿足預購用戶的訂單。
外媒向Google求證此事，Google發出官方聲明回應，對於Pixel XL手機在加拿大的需求感到興奮，Telus的Pixel XL目前缺貨中，Google正與合作夥伴努力回補零售通路庫存，更直接證實Pixel系列手機並未停產。
宏達電替Google生產製造的Pixel系列手機拉貨高峰集中在去年9、10月，宏達電11月營收下滑至新台幣76.7億元，月減6%，年減25.42%，但仍居去年第3高。在下半年缺乏重量級旗艦機的狀況下，宏達電12月營收受淡季衝擊，僅繳出64.1億元的成績，年減1.7%、月減16.42%。
科技部落客爆料，宏達電可能會在今年4月舉行發表會，不排除將端出年度旗艦機以及Vive新品或其他VR（虛擬實境）產品，但消息尚未獲得宏達電證實。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。