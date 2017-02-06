Pixel手機停產？Google：缺貨非停產

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宏達電替Google生產製造的Pixel與Pixel XL系列智慧型手機傳出即將停產，Google親上火線澄清，正努力回補零售通路庫存，證實Pixel系列並未停產。

國外網路論壇Reddit數天前有網友爆料，收到加拿大電信商Telus發信通知，Google將停產Pixel系列手機，不再向Telus供貨，因此Telus恐無法滿足預購用戶的訂單。

外媒向Google求證此事，Google發出官方聲明回應，對於Pixel XL手機在加拿大的需求感到興奮，Telus的Pixel XL目前缺貨中，Google正與合作夥伴努力回補零售通路庫存，更直接證實Pixel系列手機並未停產。

宏達電替Google生產製造的Pixel系列手機拉貨高峰集中在去年9、10月，宏達電11月營收下滑至新台幣76.7億元，月減6%，年減25.42%，但仍居去年第3高。在下半年缺乏重量級旗艦機的狀況下，宏達電12月營收受淡季衝擊，僅繳出64.1億元的成績，年減1.7%、月減16.42%。

科技部落客爆料，宏達電可能會在今年4月舉行發表會，不排除將端出年度旗艦機以及Vive新品或其他VR（虛擬實境）產品，但消息尚未獲得宏達電證實。1060206

(中央社)