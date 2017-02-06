空氣品質不佳 小港馬祖達紅害等級

我要評比

據空氣品質監測網，今天上午馬祖及高雄小港地區紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動；金門、萬里、竹山、雲嘉南及高屏地區橘色提醒，敏感族群應特別注意。

據行政院環境保護署空氣品質監測網截至9時15分資料，萬里、竹山、麥寮、台西、金門、台南、橋頭、鳳山、屏東、大寮、潮州、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮AQI（空氣品質指標）達橘色警示；小港、馬祖達「紅害」。

達橘色警示地區，環保署建議，一般民眾如果不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩；有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率。1060206

(中央社)