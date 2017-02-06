超級盃》獵鷹守死布雷迪 暫21比3領先愛國者

獵鷹嚴加看管布雷迪(右)，半場結束取得領先優勢。(美聯社)

NFL職業美式足球第51屆超級盃今（6）晨在休士頓登場，由新英格蘭愛國者隊和亞特蘭大獵鷹隊擔綱，上半場結束時，獵鷹隊出人意料的取得21比3領先。

兩軍在戰火初燃之際試探對方佈陣的意味濃厚，雙方第一節的攻勢都繳了白卷，且兩名領軍的四分衛各自被對手演出兩次擒殺，首節結束雙方都未能開張。

獵鷹隊在第二節藉愛國者隊掉球失誤取得進攻權，由四分衛萊恩（Matt Ryan)帶領，分別由接球員瓊斯（Julio Jones)、跑鋒佛里曼（Devonta Freeman ）推進，陸空連線完成長達71碼的攻勢，率先突破愛國者隊防線成功達陣，取得7比0領先。愛國者明星四分衛布雷迪在對方嚴密防守下顯得慌亂，在尋找不到適當傳球人選下，球權又回到獵鷹手中。萊恩繼續策動攻勢，接連三次長距離傳球成功，最終由邊鋒胡柏（Austin Hooper）接獲萊恩的19碼達陣傳球，獵鷹取得14比0超前。

愛國者於第二節的第三波攻勢中，一度藉由獵鷹防守組的三次犯規推進至對方陣地前約30碼距離，豈料，布雷迪的傳球遭到攔截，獵鷹隊角衛艾福特（Robert Alford)演出82碼的攔截回跑達陣，讓獵鷹隊完成這一節的第三次達陣，兩軍形成21比0的差距。

布雷迪在中場結束前，終於領軍攻到踢球員射程範圍內的距離，在半場進入讀秒階段，由葛斯考斯基（S.Gostkowski）踢進一記41碼的field goal打破鴨蛋，但中場結束時，獵鷹隊已取得21比3領先。

(中時電子報)