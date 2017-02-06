動物園小學開班！水獺寶寶「萌」樣游泳捕魚趣

小爪水獺「Nina」的第二胎寶寶已滿93日齡，模樣相當可愛。（台北市立動物園提供）

「來看我們抓泥鰍！」農曆年假剛放完，緊接著就是元宵節！而小朋友下周一（13日）要開學了！台北市立動物園溫帶區於去年11月6日出生的兩隻小爪水獺寶寶，轉眼已經93日齡，現階段就像人類小孩準備上小學之前，必須趕緊培養能夠自己熟練進食及游泳的技能。

兩隻小爪水獺寶寶一起到水池練習泳技。（台北市立動物園提供）

因此，近期保育員最重要的任務，就是協助並確認小爪水獺寶寶能順利學習吃固體食物，並且能夠自在地在深水池中游泳。目前兩隻小爪水獺寶寶的主食，仍然是以媽媽的母乳為主，但為了後續獨立生活作準備，牠們已經開始學習吃固體食物。

小爪水獺寶寶看到水池既緊張又好奇。（台北市立動物園提供）

保育員現在每天上、下午各一次，安排兩隻小爪水獺寶寶學習吃魚，剛開始保育員特別挑選尺寸剛好一口大小的朱文錦，讓水獺寶寶練習咀嚼，並觀察牠們進食的狀況，再逐步升級為切塊的泥鰍和大一點的朱文錦。經過反覆練習，小爪水獺寶寶們已經能夠自己吃下一整條泥鰍，下一步還要朝向能夠自己在淺水中抓魚而努力。

為了讓小爪水獺寶寶能夠早日到戶外活動場與大家見面，需要同步進行的「課程」，則是幫助小爪水獺寶寶克服進出深水區域的緊張感。因此，保育員近期開始嘗試讓「Nina」及「Hugo」帶著兩隻小爪水獺寶寶一起到深水池練習泳技。

兩隻小爪水獺寶寶初見大水池，看著爸爸、媽媽自在地在水中游泳，緊張又迫不及待的心情全表現在「肢體語言」上，但牠們可是天生的游泳健將，不到二、三天，就可以自己游到池中各處的浮木「停靠」，就算距離稍遠也完全不成問題。

小爪水獺寶寶學習吃魚（朱文錦）。（台北市立動物園提供）

小爪水獺「Hugo」與「Nina」是一對稱職的爸媽，媽媽「Nina」擁有強烈的母性，總是謹慎地將寶寶們藏在暗處角落、涵洞或包在大毛巾中，才會覺得安心。前年生產的5胞胎已經一歲多，頭好壯壯的牠們，經常在戶外活動場你追我跑，玩得不亦樂乎。

由於小爪水獺原有的生態習性，是家族成員會幫忙照顧新生兒，因此第2胎產下的兩隻寶寶，在哥哥姊姊們的「幫忙」下，體重已經從出生時的92（母）和97（公）公克，穩定增加到1,170（母）和1,241（公）公克。保育員們有別於面對小爪水獺「Hugo」與「Nina」生產第1胎時的緊張心情，接手牠們的第二胎寶寶時，總算可以不用再戰戰兢兢的了！

兩隻小爪水獺寶寶沿著浮木初學游泳。（台北市立動物園提供）

悠閒的寒假即將結束，大小朋友也開始要轉換心情，準備迎接新學期的挑戰，而台北市立動物園的動物朋友們，同樣都有各自要面對的生存課題。期待大家在周末課餘的期假中，邀約家人常來動物園走走，相信兩隻小爪水獺寶寶很快就能和大家在戶外活動場見面囉！

(中時電子報)