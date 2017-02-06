歐巴馬舊臣驚爆：或有軍變推翻川普
美國總統川普上任以來施政爭議不斷，近日限制7穆斯林國公民入境的禁令，更劇烈衝擊美國社會。川普的爭議作為，除掀起人民反彈聲浪外，也引起前朝舊臣不滿，歐巴馬政府時期的國防部官員布魯克斯（Rosa Brooks）更語出驚人表示，軍事政變是剝奪川普權力的唯一方式。
前國防部官員布魯克斯在《外交政策》（Foreign Policy）刊出社論，內容提到，川普上任後真相逐漸明朗，他的確如大家所擔心的那般瘋狂，「某些美國歷史至今未曾發生、難以想像的事情，如：軍事政變，軍事方領導拒絕服從命令等的可能性，似乎真實存在」。
布魯克斯在2009年至2011年出任國防部政策主管的高級顧問，她在文章中也提及，軍方領導反抗總統指令固然令人恐懼，但他們盲目遵循不合理、糟糕命令的情景，同樣令人惶恐。畢竟，軍官捍衛應是美國憲法，而非美國總統。
另外，以布魯克斯社論內容為討論基礎的「公共政策民調」（Public Policy Polling）調查發現，有40%登記選民支持彈劾川普、52%選民認為歐巴馬更適合總統之位，支持川普者僅有43%。
(中時電子報)
文章來源：washingtontimes
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