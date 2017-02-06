日氣象預報失準 吳德榮： 電腦撿的

台灣今、明兩天受大陸高壓籠罩，晴朗穩定。(圖/中央氣象局)

中央氣象局指出，台灣今、明兩天受大陸高壓籠罩，晴朗穩定，台北地區白天氣溫在17度以上；南部高溫可至24度。因實測數據與日本氣象協會預報為14至17度有頗大落差，氣象專家吳德榮表示，應是電腦模式自動產出的預報，並無預報員的經驗在內，所以，日本氣象協會今晨對台北溫度預測有大誤差。

吳德榮今天在在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，檢視日本氣象協會連續三天以來，预報下波冷空氣台北市的最低溫，分別為5度、7度、今(6日)晨又調為6度，以其調整的頻繁及幅度，應是電腦模式自動產出的預報，並無預報員的經驗在內；由於沒有長期使用該預報資料的校驗，或者使用的經驗，是沒有辦法作評論的。

吳德榮表示，日本氣象協會今晨4時(日本5時)發布今天台北市的預測為14至17度，而今(6日)晨台北市實測之最低溫為17.5度，已有這麼大誤差，那麼一週的預報呢？

吳德榮提醒民眾，媒體基於天職在網路上搜尋其他資料，宣揚知的權利、本無可厚非；但若無長期校驗的完整訊息下，就無法真正顯現資料的水準，無意間反灌輸給民眾錯誤的觀念，能不慎乎！

(中時電子報)