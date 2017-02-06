金範拍公益廣告 帥氣微笑暖人心

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南韓演員金範所屬經紀公司KING KONG娛樂今天表示，旗下演員金範拍攝公益廣告宣傳片，帥氣微笑溫暖人心，很具說服力。

南韓「亞洲經濟」今天指出，在KING KONG娛樂公布的花絮照片中，只見金範身著淡藍色毛衫登場，他在工作人員的指導下舉著各種道具，始終展露陽光微笑。

此次金範參加的是由聯合國兒童基金會（UNICEF）主辦的「#every child」公益活動，旨在關心弱勢兒童。1060206

(中央社)