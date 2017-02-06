韓團BLOCK B新曲奪6大音樂榜之冠

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時隔10個月推出新作的南韓男團BLOCK B，以新曲「YESTERDAY」強勢出擊。

南韓「亞洲經濟」指出，截至今天上午7時，BLOCKB新曲「YESTERDAY」成功包攬genie、Mnet、Naver Music等6大音樂榜單榜首。

新曲「YESTERDAY」是BLOCK B成員朴經專門為團體創作的歌曲。BLOCK B將在11日舉辦的粉絲見面會上現場演唱新曲。1060206

(中央社)