英370萬病患苦等開刀 排隊時間增長

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英國政府多年來致力縮短病患等候開刀時間，要求在18週內，但根據一項最新報告，等候開刀時間超過18週的病患人數較5年前爆增163%。

報告指出，「國家醫療保健服務」（NHS）目前約有370萬名等候開刀的病患，其中等候的時間超過18週的病患人數超過35萬人。

英國政府承諾，將會改善NHS的服務品質，但不少專家認為，情況很難好轉。

智庫King’s Fun專家指出，15年來病患等候開刀的時間愈來愈長，自2012年起至今已有370萬名病患等著進開刀房，人數增加44%。

專家悲觀認為，未來情況將愈來愈糟，到今年春天等候開刀的病患人數將超過400萬人。

住在英格蘭東南部的艾迪斯（Nikki Alldis）為了腸開刀已等了15個月，期間被取消2次，她坦言非常憤怒，但又莫可奈何。1060206

(中央社)