車禍陸客團下午返陸 領隊滯台住院

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中國大陸浙江寧波旅遊團4日在高雄市車禍，全團21人受傷，陸籍領隊洪璐目前仍在住院，其餘團員今天下午將離台，陸方旅行社昨天派員訪台慰問團員，並帶團回陸。

高雄市世和旅行社承攬的26名浙江寧波旅遊團1日由桃園市入境，行程6天5夜，全團入境後由倪姓台灣導遊及王姓司機陪同，一路南下高雄，王姓司機駕駛遊覽車4日上午誤闖高雄河西路台鐵限高涵洞，全車一頭撞上，動彈不得，車頭前座嚴重凹陷變形，造成洪璐等21名陸客團員輕重傷，倪姓導遊當時也彈出座位，跌滾到地摔傷。

事發後，洪璐等21名受傷陸客團員分別送醫，倪姓導遊也自行就醫。洪璐頭部外傷，有輕微顱內出血，意識清醒，生命徵象穩定，住院療傷中，其餘都已出院。

來自浙江一家旅行社的方姓領隊昨天中午搭機抵台由桃園入境，隨後南下探視住院中的洪璐，慰問團員，並接手洪璐帶團，下午將隨團到桃園搭機返回大陸。

世和旅行社說，洪璐傷勢穩定，復原狀況良好，昨天已從加護病房轉入一般病房，遵照醫師建議多住幾天，近日應可出院。其餘團員上午離開高雄，由方姓領隊帶團繼續走行程，下午將從桃園搭機出境返回大陸。1060206

(中央社)