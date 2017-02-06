魁北克清真寺槍案 民眾冒雪遊行悼死者

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數百人今天不畏寒冬冒著大雪走上加拿大魁北克街頭遊行，哀悼1週前上清真寺禱告時，遭人槍殺的6名男子。

法新社報導，遊行民眾高舉「反對伊斯蘭恐懼症，支持和平」、「開放心胸」、「對恐怖主義說不」等標語和旗幟，其中許多人是穆斯林。

當天遭槍殺的包括兩名阿爾及利亞人、1名突尼西亞人、1名摩洛哥人和2名幾內亞人，他們全都擁有加拿大公民身分。

當天他們在清真寺參加晚禱時，遭1名持手槍和半自動步槍的槍手槍殺。

今天的遊行從距離案發現場不遠的拉瓦爾大學（Laval University）出發，接著前往魁北克省議會。凶嫌就是這所大學的學生。1060206

(中央社)