學測國作文用英文寫作 呂秋遠：不該給分
學測國文作文有考生用英文作答，閱卷老師指出，翻譯後再給分是可能選項，律師呂秋遠認為，考生用英文作答「當然不行」，不然以後考英文也可寫中文嗎？
106學年學科能力測驗非選擇題閱卷近日展開，國文科引導寫作部分，有一位考生全篇用英文寫，讓閱卷老師相當頭大，學測國文科閱卷召集人顏瑞芳表示，要由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能的選項。
呂秋遠今天凌晨在臉書發文表示，這次學測國文作文題目是「關於經驗的N種思考」，就他這種保守派的角度而言，就是個失敗的題目，為什麼題目裡會出現英文字母？N？在國文裡有意義嗎？什麼叫做N種思考？為什麼「N種」就要意會成「多種」？就不能用M種思考？
呂秋遠認為，這種思維跟「我認為這個proposal不是相當good，可能要edit以後再重新think一遍，you know，看到這個proposal，我的head有點pain。」有什麼不一樣？教授，您英文很好是吧？
有考生用英文作答，究竟可不可以？呂秋遠覺得，「當然不行」，大考中心竟然「考慮翻譯後請教授批改」，那麼以後考英文也可以全部寫中文，然後翻譯成英文請教授批改囉？反正只有簡章註明，題目本身又沒有特別註明要用英文回答，只有說是英文作文而已，不是嗎？大考中心這樣考慮，就叫做鄉愿，這哪裡來的創意？如果文不對題，也是一種創意，那麼台灣還真的希望無窮。
呂秋遠也質疑，出題老師難道不用負責任嗎？你自己在題目裡出現N，不准人家出現其他25個英文字母？說不定考生就是因為題目裡有N，才認為可以用英文作答，還是說大考中心其實知道自己錯了，為了避免「只准教授出題N，不准考生寫英文」，才會考慮翻譯後給分？自己詞不達意，所以從寬處理？1060206
(中央社)
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