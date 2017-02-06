札幌雪祭登場 台北賓館大冰雕吸睛

可吸引200多萬遊客的北海道年度最大活動札幌冰雪祭（冰雪節）今天登場，昨晚先試著施以光雕。駐日代表處展示的是台北賓館大冰雕，璀璨耀眼，駐日代表謝長廷表示很滿意。

札幌雪祭今天正式登場，謝長廷將出席台北賓館冰雕開幕剪綵典禮。台北賓館是融合東西方建築美學的國定古蹟，在展場上是最大型冰雕。這次展示的主題是融合東西方建築美學的台北賓館冰雕，地點位於大通公園5丁目的每日冰之廣場。

謝長廷在駐日代表處札幌分處處長陳桎宏陪同下，昨晚來到台北賓館冰雕前。謝長廷說，「與每日新聞社合作已第6年，今年我們提供了1個有台灣特色的建築參展，是台灣的台北賓館，先來驗收一下。」

謝長廷說，「希望重現台北賓館這個文化古蹟，讓世界的觀光客可以看到。札幌雪祭是北海道最大的祭典，是非常好的活。我們也特別要求，活動結束後，正好台灣的燈會也開始，北海道的人可到溫暖的台灣參加燈會，互相交流，這對台日的友好應有很大幫助。」

謝長廷在台灣賓館冰雕前，許多來自台灣的遊客見到他，感到很驚喜，要求合影，謝長廷還和一群台灣遊客豎起大拇指高喊，「台灣Number 1」。聽到口號聲的遊客一波波來，希望與謝長廷合影，就連中國大陸遊客也來合影。

札幌雪祭去年吸引了約260萬名遊客觀賞，今年舉行第68屆，在札幌大通公園1至12丁目、長約1.5公里的區間，排列著大大小小的冰雪雕像，夜晚的光雕，充滿夢幻氣息。

距離台北賓館冰雕不遠處，位於大通公園7丁目的「HBC法國廣場」有1座法國巴黎凱旋門意象的大雪雕，大雪雕右側有奔馳狀的純種馬及騎士的雪雕。因為北海道是日本著名的產馬地，期待北海道所培育的純種馬有一天能在凱旋門賽馬大賽中奪冠。

在大通公園10丁目，有電影「「星際大戰」40週年紀念白色星球大戰的大雪雕。除了有影迷熟悉的C-3PO及R2-D2，全球首座BB-8大雪雕與凱羅·忍（Kylo Ren），相當壯觀。

札幌冰雪節有大通、薄野、TSUDOME的3大會場，展期到12日為止。在TSUDOME會場，有各種可玩雪的活動，例如巨大的雪溜滑梯。薄野會場的冰雕大賽、彩燈、冰雪吧台等也吸引許多遊客體驗賞雪玩雪之樂。1060206

(中央社)