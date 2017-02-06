曼谷機場安檢罷工 影響2成出境航班

泰國曼谷蘇凡納布國際機場部分安檢人員疑似不滿管理階層，今天凌晨起罷工，影響約2成出境航班，經過協調後，上午8時結束罷工。

泰國曼谷蘇凡納布國際機場負責X-Ray安檢的ASM安全公司，今天凌晨部分員工因對管理階層不滿而發起罷工，影響約20%出境航班，在經過調解後，已結束罷工。

另外，蘇凡納布國際機場兩條主要跑道的其中一條因整修緣故，影響班機起降，中華航空公司泰國分公司已將關閉報到櫃檯的時間提早10分鐘，請旅客及早報到並抵達登機門；跑道整修可能至5月，搭機旅客應留意。1060206

(中央社)