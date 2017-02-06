多吃蘿蔔不怕冷又減肥　營養師：是真的！

雲林縣東勢果菜生產合作社VDS彩色胡蘿蔔正在採收。（陳志東攝）

雲林縣東勢果菜生產合作社VDS彩色胡蘿蔔正在採收。（陳志東攝）

雲林縣東勢果菜生產合作社VDS彩色胡蘿蔔正在採收。（陳志東攝）

雲林縣東勢果菜生產合作社VDS彩色胡蘿蔔正在採收。（陳志東攝）

今年第一波寒流即將報到，怕冷的人除了多穿衣服，也不妨多吃吃點蘿蔔。俗話說春吃花、夏吃葉、秋吃果、冬吃根，天氣愈冷，山藥、馬鈴薯、白蘿蔔與胡蘿蔔等根莖類作物愈鮮美，符合季節節氣，多吃一點不只可以幫助身體禦寒，營養師高鈺祐說：「還能幫忙控制體重！」

高鈺祐說，山藥，馬鈴薯跟蘿蔔都富含膳食纖維與蛋白質，能增加飽足感，延長飢餓感來臨時間，並且能降低消化速度，適量適質攝取，對於體重的控制很有幫助。

禦寒部分，一般說法是人之所以怕冷，主因缺鐵貧血或血液循環不佳，而根莖類蔬菜的維生素Ａ與Ｃ能增強人體耐寒能力，維生素Ｂ群有利新陳代謝，維生素Ｅ能促進血液循環，冬季多吃，能有效改善怕冷體質。

高鈺祐說，胡蘿蔔裡富含類胡蘿蔔素葉黃素，且研究發現具有降低罹癌率提升免疫力及抗氧化功效，香豆素和黃酮具有提升與活化免疫力功效，所以適量食用對於身體保健有很棒的效果，民眾普遍外食且三餐不均衡，膳食纖維的缺乏導致腸胃健康不佳，胡蘿蔔是不錯的選擇。

蘿蔔該怎樣吃？

高鈺祐說，一份100g胡蘿蔔的膳食纖維大約是白蘿蔔的3倍且富含維生素A、B、C，而白蘿蔔所含的維生素則高於紅蘿蔔約3倍，紅白蘿蔔各有所長，最好交替攝取。

再以中醫食療的觀點來看，胡蘿蔔性平、白蘿蔔性寒涼，但是煮熟的蘿蔔性屬溫平，故建議紅白蘿蔔最好都煮熟後再吃。以營養學觀點來看，因為胡蘿蔔富含類胡蘿蔔素與葉黃素，皆為油溶性的營養成分，建議油炒或搭配其他食材油煎過後再吃，才能達到最好的營養成分吸收。

(中時)