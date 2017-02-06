郝龍斌：年金問題的結構因素是「三低」
前台北市長郝龍斌已於日前表態參選國民黨主席，動向備受外界矚目。他昨天(5日)透過網路，對當前討論熱烈的年金改革表達意見，指蔡政府的改革只是苟延殘喘，形同詐騙集團。郝龍斌認為，政府真正應該面對的問題是台灣經濟成長率過低、出生率過低、公基金操作績效太低的狀況，並應針對上述問題開藥方。
郝龍斌臉書全文如下：
只打世代仇恨 蔡政府迴避年金改革的真相
不管是林全口中的：「年金改革、年年有餘」，或是陳副總統口口聲聲說：「世世代代領得到，長長久久領到老」，這些口號其實就是「閣揆、副總統一起詐騙國人」。
不管是考試委員或社會專業人士都已陸續提出，蔡政府年金改革版本的問題了。
而連蔡政府自己都承認，這次年改只是讓年金壽命比目前預期的破產年度各延後幾年而已，這就是我說蔡政府的年金改革是「六輸」版本的原因！
錯誤的改革只是苟延殘喘，政府不負責任的口號，形同詐騙集團術語。
政府該面對的真正問題與責任是：
#經濟成長率過低，讓人民沒有多餘的財富。
#出生率過低，讓我們的人口老化、退休照顧負擔越來越沉重。
#基金操作績效太低，無法增加年金收益
年金改革工程複雜，負責任的政府要面對的是「三低問題」，蔡政府不思此之途，用廉價的激化族群對立、世代仇視的方式，來模糊焦點。而拿人民的錢來補政府的財務漏洞，這叫「殺雞取卵」、「挖人民財、補政府洞」。
現在各界聲音，希望蔡政府好好聽聽。否則蔡政府的施政滿意度，將可能是「今天的低點，明日的高點」。
#挖人民財補政府洞只是殺雞取卵
#誠實面對真正問題_勿捨難求易
#錯誤的改革只是苟延殘喘
#政府不負責任的口號是詐騙集團術語
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書
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