2018民進黨力保13縣市連任 宜雲嘉陷危機

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2018縣市長選舉，民進黨力保現有13個縣市連任，但黨內人士透露，雲林縣、宜蘭縣、嘉義市成為3大艱困選區。圖為雲林縣長李進勇(右)、嘉義市長涂醒哲。(本報資料照片)

2018縣市長選舉被視為2020總統大選前哨戰，藍綠都不敢大意。民進黨首要目標就是力保現有13個執政縣市席次，不過黨內人士透露，雲林縣、宜蘭縣因內部分裂，嘉義市政成績不佳，成為連任3大艱困選區。

據《蘋果日報》報導，宜蘭縣方面，因林聰賢連任縣長後為落實農舍農用政策宣布停發建照，引起不少負面聲浪，如今入閣又搞不定接班人選，立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和等人躍躍欲試，面臨內部分裂。

加上綠營內部數據顯示，有意角逐宜蘭縣長的國民黨籍羅東鎮長林姿妙，民調僅些微落後民進黨的領先者，更讓黨內高層憂心不已。

雲林縣部分，李進勇上任後在多項地方建設、農會選舉和同黨籍前縣長蘇治芬意見相左，兩人恩怨白熱化；而立委劉建國自上屆縣長黨內初選小輸給李後，基層實力持續壯大。未來蘇、劉是否願意幫忙抬轎，充滿變數。

嘉義市長涂醒哲則因為市政成績、人緣不佳，幕僚陸續掛冠求去，被黨中央列入待觀察名單。

(中時電子報)