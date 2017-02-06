直飛16小時 飛行時間最長卡達班機降落
卡達航空宣布，世界上直飛飛行時間最長商業航班飛機已在今天抵達紐西蘭。班機路線自卡達首都杜哈到紐西蘭奧克蘭，飛行時間16小時23分鐘，提早5分鐘抵達。
法新社報導，航班QR920上午7時25分降落，飛行里程達1萬4535公里，卡達航空（Qatar Airways）推文說：「我們正式在奧克蘭降落了。」
這架波音777-200LR遠程客機在馬拉松式飛行期間，共橫越了10個時區，5個國家。卡達航空表示，飛行時間比在紐西蘭拍攝的電影「魔戒」（The Lord of The Rings）及「哈比人」（The Hobbit）全集演出時間還長。
機上共有4名飛行員，以及15名機組員，負責供應1100杯茶與咖啡、2000杯冷飲，及1036份餐點。
奧克蘭機場救援服務團隊遵照歡迎首航班機的國際傳統，在班機抵達時朝機身噴水柱。
紐西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay）說，由於班機載貨量提高，這條新航線帶來的經濟影響將「遠高於」5000萬紐西蘭元（約新台幣11億3500萬）。
紐西蘭新聞網站stuff報導，直飛飛行最長時間排名第2的是印度航空，從印度德里飛往美國舊金山的班機，雖然航程15127公里，卻只飛行了15小時。（譯者：中央社周莉芳）1060206
(中央社)
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