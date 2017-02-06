凶嫌缺錢搶超商 店員遭砍幾乎斷掌
新北市17歲陳姓青少年因缺錢，昨天深夜將近11時，持西瓜刀闖入新北市新莊區裕民街超商搶劫，將超商工讀生手掌幾乎砍斷。搶劫時，搶匪自己也受傷，動機為缺錢花用。
新北市府消防局表示，這起駭人聽聞的超商搶案，被害人丁姓店員，左手掌幾乎斷掌，僅剩1層皮。右胸前有10公分刀傷，後腦偏右側也有8-10公分刀傷。
消防局昨天深夜將近11時據報到場後，趕緊利用止血帶綑綁店員手臂止血，並將傷者送往板橋亞東醫院搶救。丁姓店員送醫時意識清醒，目前傷勢漸趨穩定。
警方初步調查，搶案發生在昨晚10時50分左右，新北市新莊區裕民街超商的陳姓工讀生，準備交班前，遭蒙面歹徒闖入店內企圖行搶。
丁姓店員在櫃檯左側，本能舉起手阻止歹徒，過程中，遭凶嫌持刀連續砍殺頭部、胸部、手臂。其中，店員整個左手掌直接被鋒利的西瓜刀砍殺，幾乎斷掌，僅剩一點皮膚連接，當場大量失血。
因為被害人動脈遭砍斷造成大出血，超商老闆娘嘗試以紗布、衛生紙止血未果，直到消防隊趕抵，用止血帶綑綁店員手臂上方才止血。
消防局深夜將近11時，將傷者送往亞東醫院急救。院方表示，傷者並未成年，治療細節與傷勢不對外透露，傷者今天上午仍在治療。
超商現場滿地是血，犯案的凶嫌沒搶到錢，砍殺店員後逃離現場，回到樹林區家中，並在過程中，將行凶的刀子丟棄。
新莊警分局調閱沿路監視器畫面，發現距離超商不遠處的菜園殘留大片血跡。
新莊分局表示，今天凌晨近2時許，新北市樹林區有送醫案件，17歲陳姓青少年謊稱在新莊打架被人砍傷，家人幫忙叫救護車送往醫院。
警方接獲通報到醫院調查，傷者才坦承，他就是超商搶案砍殺工讀店員的嫌疑人，在搶奪過程中，自己左手也受刀傷。
凶嫌因左手有切割傷，約10公分長，消防局今天凌晨將近2時許，獲報送往亞東醫院救護。警方立即在醫院戒護就醫，並帶回詢問。凶嫌青少年向警方表示，因缺錢花用，才企圖搶劫超商。1060206
(中央社)
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