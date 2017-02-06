海地總統就職 外交部長李大維率團出席
外交部表示，部長李大維以總統蔡英文的特使身分，偕夫人於5日至10日率團訪問友邦海地共和國，出席該國7日舉行的第58任總統摩依士（Jovenel Moise）就職典禮。
外交部表示，李大維夫婦訪問海地期間，將出席總統就職典禮及國宴相關活動，代表中華民國政府及人民向友邦致上賀忱。
外交部說，李大維還將晉見海地卸任總統普利衛（Jocelerme Privert）及新任總統摩依士，拜會外長戴廉能（Pierrot Delienne），參訪與我政府合作密切的國際人道組織「糧食濟貧組織」（Food For the Poor）海地總部，以及參觀台商投資的紡織廠等。
外交部說明，海地共和國位處加勒比海地區，與我國建交已逾60年，兩國邦誼篤睦，雙邊合作計畫推展順利。新任總統摩依士相當重視兩國關係，並盼與我國共同推動各項有益民生的合作計畫，未來雙方將在既有的堅實基礎上深化邦誼，共創兩國人民福祉。1060206
(中央社)
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