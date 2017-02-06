T-ara榮登Best K-pop MV冠軍

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我要評比

南韓媒體報導，美國音樂有線電視台FUSE TV將南韓女團T-ara的歌曲「Tiamo」MV選定為2016年Best K-pop MV冠軍。

南韓「日刊體育」今天報導，最近，FUSE TV在網站開設「Top 40，K-Pop Video of 2016」，讓世界各國粉絲進行投票。

報導說，約58萬名粉絲參與此次Best K-pop MV的投票，投票經過6輪才結束。

T-ara分別與4minute、MAMAMOO、SHINee、防彈少年團、秀智&伯賢、CNBLUE等展開競爭。最終，T-ara的「Tiamo」被選為2016 Best K-pop MV冠軍。

T-ara於去年11月推出歌曲「Tiamo」的MV，僅6天就在中國大陸獲得超過1.3億次點擊量。1060206

(中央社)