醉漢進廟尿頓順手偷車 酒駕罪加一等

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蘇姓男子日前喝醉到廟內如廁發現廟宇停車場有1部機車鑰匙沒拔，順手牽羊騎走逃逸，途中被警方取締酒駕，罪加一等。

高雄市政府警察局三民第二分局覺民派出所日前受理轄區民眾機車遭竊案，警方過濾相關錄影監視發現，竊嫌在機車失竊前騎腳踏車到一家廟宇停車場行竊，因車主鑰匙未拔而讓對方有機可乘，警方隨後循線查緝蘇姓男子到案。

警方帶蘇姓男子取贓時，蘇姓男子竟忘記贓車停放位置，由於蘇姓男子當天騎乘贓車逃逸時，酒駕遭警方取締，於是根據違規告發單，按圖索驥於違規地點起獲贓車。

警方調查，蘇姓男子竊車當天喝醉到廟內如廁，發現停車場有部機車鑰匙沒拔，順手牽羊騎走，隨後被警方取締酒駕，於是贓車棄置現場路旁逃逸。1060206

(中央社)