高中校長教師連署 籲高中完整學習
大學招聯會去年公布考招改革方案，採現況微調，252位高中校長、主任、督學和台大教授葉丙成連署，呼籲新的大學考招方式必須要維護高中的完整學習。
台大教授葉丙成、和平高中校長陳智源、瑞祥高中校長林香吟等逾百位高中校長和麗山高中教務主任藍偉瑩等逾百位高中主任等合計252人，共同連署「大學，請讓我們好好教孩子！」，今天聯名投書媒體。
投書內容指出，配合教育部所推動、107年將上路的國教改革，大學考招方式也將有所變革。目前有各種方案正在討論中，身在高中長期努力的我們認為，新的大學考招方式必須要維護高中的完整學習，107國教改革才能真正有機會成功。
目前外界流傳的規劃草案，仍在高三下開始大學招生程序，投書指出，即使高三下的學習成果在畢業後可以補登錄，但讓學生在高三下分心於推甄複審、複試等等的準備，對高三下加深加廣學科及選修課的學習都會造成嚴重的干擾與傷害。
連署的高中校長和主任也提出「能讓107國教改革政策成功的最理想考招方案」，內容包括高三寒假考學測（代號Ｘ），只考國、英、數3科，高三下讓學生安心學習，重點放在未來大學就讀所需的1至2科加深加廣學科（代號Ｙ）與選修課，5月課程結束後，6月中考加深加廣學科Ｙ。
方案中也建議，7月1日起啟動大學推甄申請，每人可填6志願，大學以Ｘ、Ｙ和學習歷程Ｐ作為審查依據，推甄申請最低篩選倍率提高至5倍率，讓更多學生有機會申請上大學，減少考試升學壓力，7月下旬公布大學推甄申請結果，對結果不滿意者，7月底選擇放棄後以Ｘ、Ｙ成績填寫志願申請分發，8月初完成並公布分發結果。
投書最後也呼籲各界，希望能支持能真正維持高中完整學習、讓107年國教改革政策能真正落實的考招方案，讓高中生好好學習，3年畢業後再啟動所有招生程序，如此，高中才能好好把孩子教好，落實人才培育的理想。1060206
(中央社)
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