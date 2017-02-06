葉璦菱罹帶狀皰疹！痛到皮開肉綻 嘶吼發洩
「金嗓歌后」葉璦菱以《我心已打烊》、《殘缺的溫柔》等歌曲紅遍大街小巷，演唱風格狂放、渾厚，葉璦菱1991年與知名攝影師陳文彬結婚後，淡出演藝圈，直到2013年才復出歌壇，不過葉璦菱近日罹患帶狀皰疹，背部整片帶狀皰疹，痛得她形容傷口像是被鞭子抽到打皮開肉綻的感覺。
葉璦菱上月底罹患帶狀皰疹，也就是俗稱的皮蛇，根據《蘋果日報》報導，葉璦菱原以為背部長痱子，不料越來越痛，脫衣更是痛不欲生，就醫後竟發現已錯過黃金治療期，葉璦菱指出，帶狀皰疹是百痛之王「比生產還痛，感覺像被鞭子抽到皮開肉綻」。
嚴重時葉璦菱痛得無法入睡、躺在床上哀號，有時還會跑到廁所、客廳嘶吼發洩，不過葉璦菱擔心止痛藥吃多會對身體造成負擔，靠泡熱水紓緩疼痛，過年期間都在家裡養病。
(中時電子報)
關鍵字：葉璦菱
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。