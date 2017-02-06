葉璦菱罹帶狀皰疹！痛到皮開肉綻 嘶吼發洩

葉璦菱近日罹患帶狀皰疹，背部整片帶狀皰疹。（圖／本報系資料照片）

「金嗓歌后」葉璦菱以《我心已打烊》、《殘缺的溫柔》等歌曲紅遍大街小巷，演唱風格狂放、渾厚，葉璦菱1991年與知名攝影師陳文彬結婚後，淡出演藝圈，直到2013年才復出歌壇，不過葉璦菱近日罹患帶狀皰疹，背部整片帶狀皰疹，痛得她形容傷口像是被鞭子抽到打皮開肉綻的感覺。

葉璦菱上月底罹患帶狀皰疹，也就是俗稱的皮蛇，根據《蘋果日報》報導，葉璦菱原以為背部長痱子，不料越來越痛，脫衣更是痛不欲生，就醫後竟發現已錯過黃金治療期，葉璦菱指出，帶狀皰疹是百痛之王「比生產還痛，感覺像被鞭子抽到皮開肉綻」。

嚴重時葉璦菱痛得無法入睡、躺在床上哀號，有時還會跑到廁所、客廳嘶吼發洩，不過葉璦菱擔心止痛藥吃多會對身體造成負擔，靠泡熱水紓緩疼痛，過年期間都在家裡養病。

(中時電子報)