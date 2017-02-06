貝克漢無緣封爵 竟是涉嫌逃漏稅！

貝克漢電郵內容遭駭客曝光。(圖／達志影像)

足球金童貝克漢近日遭駭客爆料電郵內容，多年善心只為了騎士頭銜，現外媒又報導，2014無緣封爵，是因為逃漏稅關係。

據《每日郵報》報導，貝克漢2014年有被列入封爵名單，但在檢查他的稅務狀況後，發現他透過投資電影投資公司避稅，有消息人士透露：「英國稅務海關總署祕密對他寄發警告，他沒確實繳稅是最大的問題。」

據悉，評選委員會有試圖和貝克漢團隊討論解決方法，才能獲得騎士爵位，但他似乎不以為意，因此他的公關告知他此事時，他才回信：「我們什麼也沒做錯，一切都是光明正大...這群婊子。」

而《鏡報》也報導，駭客本向貝克漢公司勒索近100萬英鎊（約3800萬台幣），但他們沒有付款，因此才公開電郵內容給「足球解密」發布。

(中時電子報)