資深演員高鳴 今晨驚傳在家上吊身亡

資深閩南語演員高鳴。（圖／本報系資料照片）

資深閩南語演員高鳴（本名劉明哲）2014年自曝遭5種癌症纏身，但病情控制得宜，未料今(6日)早被發現在住家上吊身亡，口袋留有遺書，警方研判是健康及家庭因素。

據《聯合報》報導，高鳴今早在新北市萬里區住家上吊，附近鄰居發現後立刻報案，警消到場時，已明顯死亡，據初步勘查沒有外力因素，加上口袋留有遺書，警方研判是健康及家庭因素，但仍要檢驗後，釐清詳細死因。

2014年高鳴和小13歲妻子上節目時曾透露，身患膀胱、腎、淋巴、直腸及攝護腺5種癌症，但病情控制得宜，他對身後事也很坦然，和妻相約海葬，兩人還說連牌位都不用了。

高鳴是資深演員，曾演過《臺灣廖添丁》、《再見阿郎》、《西螺七劍》、《真情滿天下》、《家和萬事興》等知名戲劇，這次突然自殺，動機還有待警方進一步釐清。

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(中時電子報)