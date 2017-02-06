泰國春季旅展將登場 盼清邁航線早恢復
泰國民眾每年最期待的春季旅展將在15日登場，台灣觀光局也將組團前來宣傳拓展市場，去年泰國赴台旅客成長57%。泰國業者期盼因復興航空停飛而中斷的清邁航線能盡早恢復。
根據交通部長觀光局的統計，去年8月起給泰國民眾來台觀光免簽證措施後，來台旅遊的泰國民眾急速增加，全年達到19萬5640人次，是各國來台旅客中成長最明顯的國家，將在2月15日起的泰國春季旅遊展，台灣觀光局也組成龐大推廣團參與，帶來台灣最新和特色旅遊行程及特產。
泰國與台灣之間，目前除曼谷之外並未有其他航點通航，對想要到台灣的泰國民眾十分不便，過去有航班的泰國第二大城清邁，在復興停航後，往返台灣與清邁的旅客只能借道曼谷，泰國旅遊業者希望台灣航空業者盡早恢復清邁與台灣間的直航空中交通，一方面提供給泰北民眾前往台灣旅遊商務，也讓台灣民眾到泰北旅遊觀光。
泰國旅遊業者指出，今年在免簽證和航空業者的航班配合下，今年全年赴台旅遊應可以達到36萬人次，若有清邁航點，更有助益，希望台灣民航單位盡早分配航點。1060206
(中央社)
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