地鐵納粹塗鴉 紐約客齊心2分鐘即抹掉
紐約地鐵昨天上演一幕車內有人用麥克筆塗鴉納粹及仇恨文字，乘客隨即通力合作抹掉塗鴉的畫面，這件事今天在網路引發熱烈討論，卻也凸顯美國近期種族仇恨與偏見犯罪的提高。
路透社報導，有乘客在社群媒體上表示，當他們昨晚搭乘一班地鐵時，發現有人用黑色麥克筆塗鴉仇恨猶太與穆斯林的文字，並讚揚希特勒。
律師羅克（Gregory Locke）在臉書貼文「列車當下就因每個人感覺不舒服與不確定該怎麼做而沉靜下來；此時有個人起身並說：「手部消毒液擦不掉，我們需要酒精。」後來塗鴉在2分鐘內很快就被擦掉。羅克的貼文今天下午被分享超過35.4萬次。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，羅克當時與友人用完晚餐後搭地鐵1號線，隨即在車上看到有人用筆寫下「猶太人該進入火爐」、「消滅伊斯蘭」、「讚美希特勒」等文字。
動手擦掉塗鴉者是曼哈頓一家餐廳的廚師尼德（Jared Nied），他告訴CNN：「坐我對面的一位婦人看到我盯著塗鴉，就問我能否幫個忙，還給我一張衛生紙」；車內乘客隨即開始翻找包包內看有無東西能幫上忙。事後尼德說，做正確的事感到很滿足。
前總統柯林頓的女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）在網上看到這則被熱烈討論的事，並在自己的推特上寫道「我們不會讓仇恨獲勝，這也給我們另一個必須隨身攜帶手部消毒液的理由」。
此外，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天也在網上貼出另一起類似事件的照片，畫面顯示有人將一個畫在美國國旗上的納粹卍字標誌，加了幾筆後寫成一個「愛」的符號。
古莫在推特上說：「這就是紐約客所做的--我們把仇恨轉化為愛，我們不會退卻，從來都不會。」（譯者：中央社陳亦偉）1060206
(中央社)
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