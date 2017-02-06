台灣設獎學金 鼓勵星國青年就讀
為鼓勵新加坡優秀青年到台灣就讀，中華民國政府今年將繼續提供新加坡公民「台灣獎學金」及「華語文獎學金」，促進台星雙方文教交流。
駐新加坡台北代表處表示，「台灣獎學金」提供外籍優秀青年攻讀台灣公、私立大學正式學位，除包括上限為新台幣4萬元（約新幣1820元）受獎生學費及雜費，也提供生活補助費。
駐新加坡台北代表處指出，如攻讀學士學位，每人每月獎學金為新台幣1萬5000元，最長修業年限為4年；如攻讀碩士學位的獎學金每月為新台幣2萬元，修業期限為2年；博士學位獎學金每月是新台幣2萬元，修業期限為4年。
在鼓勵優秀青年前往台灣進修華語文設立「華語文獎學金」部分，獲獎人可自行選擇前往台灣公、私立大學附設華語中心研習華語文，受獎期限依語言課程的長短而定，諸如暑期班（2個月）、3個月、6個月、9個月或最長一年，每人每月獎學金為新台幣2萬5000元。
不過，駐新加坡台北代表處說，這兩項獎學金主要目的是為促進新加坡與台灣的教育、文化交流。獎學金申請人必須是新加坡公民，僅具永久居民身分不符合申請資格。
尤其，申請「台灣獎學金」大學獎學金者必須具有初級學院或高中以上學歷；申請碩士或博士獎學金者須分別有學士或碩士學歷。至於「華語文獎學金」申請者，必須具初級學院或高中以上學歷。有意者請自即日起至3月31日以前向駐新加坡台北代表處提出申請。1060206
(中央社)
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