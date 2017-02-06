雅加達選戰倒數 求同存異對決終結苦難

印尼首都雅加達省長選舉進入倒數階段，尋求連任的鍾萬學陣營搬出「建國五原則」的「求同存異」，前總統尤多約諾之子阿古斯則喊出「終結雅加達人民的苦難」。

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，這次將有101個市、縣、省同步舉行選舉。其中最受關注的就是首都雅加達省長選舉。

在選前大型造勢活動中，2號候選人鍾萬學感謝所有參與選舉的民眾以及支持者一路為選戰付出。他說，雅加達需要更好的改變。

提名鍾萬學參選的民主奮鬥黨主席、印尼前總統梅嘉娃蒂表示，支持鍾萬學的理由就是她的父親、印尼國父蘇卡諾創建的「建國五原則」之一「求同存異」，即印尼各種族、宗教的民眾和平共處的精神，她認為建國原則不容質疑。

鍾萬學目前在各項民調上都居領先，民調居第2的1號候選人阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）則喊出「終結雅加達人民的苦難」為訴求。

阿古斯說，有人認為不管誰勝選雅加達省長，雅加達人民的生活不會有所改變，但這樣的想法並不正確。他呼籲選民把票投給他，他能改變雅加達民眾的困境。他承諾勝選後將解決貧富不均問題、增加就業機會，提升雅加達民眾公平受教育的機會。

3號候選人、前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）陣營則呼籲重建道德的重要性，認為當今的印尼窮人被踐踏、領導者被咒罵，雅加達民眾應該選出誠實、謙卑的領袖。1060206

(中央社)