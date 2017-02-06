壯觀！陸七代同堂照 逾500名子孫歡喜入鏡
多子多孫多福氣！這張照片就能證明。農曆春節假期剛過完，許多人都會團員吃年夜飯，當然也免不了拍全家福合照！地大、物大、人口多的大陸每年「春運」返鄉就是大事，但為看到親愛家人，說什麼也要「回家去」！
日前大陸浙江紹興的一個家族，選在農曆年間拍攝布「七代同堂」的的全家福照，5百多名家族成員一字排開，為拍到每個人的珍貴畫面，還出動「空拍機」拍攝取角度呢！
一張照片勞師動眾，場面超浩大，猶如在拍電影呢！「中新網」報導，浙江紹興嵊州市下王鎮石舍村的「任氏家族」日前趁著農曆假期，家族人團圓，抽空拍了七代同堂的大合照。
「任氏家族」選在當地著名的「石舍火山節理遺跡」拍合照，「七代同堂」包括第25代至31代，約1千多名後裔，這次來拍照的大約逾500多名子孫。為讓每個人的臉都能在同一張畫面露出，還出動了空拍機攝影。
這張大合照公布後，在網路上引發熱烈討論，有人很羨慕這家人過年時歡樂團聚，也讚賞攝影師取景、方法很聰明！不管怎麼說，年節就是要親朋好友歡聚在一起！也盼這「任氏家族」過些年後還能再拍「八代合照」、「九代合照」讓大家驚喜！
(中時電子報)
文章來源：「中新網」網站
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