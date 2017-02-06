婚姻情感失調 最易發生殺子自殺悲劇
北投發生殺子後自殺案，衛福部保護司長張秀鴛今天表示，每年約發生6到10件類似案件，最常見於婚姻情感失調、個人疾病、及經濟困頓家庭。
台北市北投區中央北路5日下午1時許傳出3死1傷命案，北投分局關渡派出所表示，初步了解，疑似是父親先將3名小孩殺害後，再自殺。
衛生福利部保護服務司長張秀鴛表示，父母殺子自殺事件，是一種嚴重的兒童虐待行為，在兒童人權觀念及法律上都不被允許。衛福部統計，台灣每年平均有約6起殺子自殺案件，無論基於何種原因，父母都不應擅自剝奪孩子的生命權。
張秀鴛表示，分析過去案件，有一半的兒虐致死、殺子後自殺個案來自高風險家庭，政府有機會可以介入幫忙，首要之務就是保護孩子的安全，先安置到安全的地方，但另外一半來自非高風險家庭者，就比較難預防，只能靠鄰里、學校、親朋好友多關注。
根據統計，殺子後自殺案件有3成來自夫妻婚姻破裂、情感失調，有2到3成因個人疾病影響，如憂鬱症；另有2成則是經濟困頓，擔心孩子受苦，就帶著孩子一起走。
衛福部表示，父母應尊重孩子的生命權，兒童不是父母的附屬品，更別把孩子當成陪葬品，大人應冷靜處理婚姻失調或其他個人問題，適時尋求協助，給孩子一個長大的機會。
殺子自殺不是解決問題的方式，如果有情緒問題或輕生念頭，可撥打衛福部安心專線（0800-788- 995）進行諮詢。如果民眾發現身邊的家庭正在發生激烈的衝突，甚至可能波及家中無辜的兒少，則可撥打113保護專線，情況嚴重者應立撥打110報警。1060206
(中央社)
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