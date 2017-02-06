河內首條捷運線 擬9月試車

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越南首都河內交通部門為紓解交通壓力，自2009年規劃興建首條捷運線，投資總額為8.86億美元。至今已完成90%進度，預計今年9月試車，明年初將正式投入營運。

這條吉靈（Cat Linh）-河東（Ha Dong）捷運線全長13公里，共設12個車站。

「民智報」新聞網站今天引述越南交通部報導，這項提案至今完成率已達90%，各家承包商正加快施工進度，以確保在第1季度完成所有興建項目，隨後展開列車裝設等技術安裝。

報導說，向中國大陸訂購的13個列車目前已完成生產，其中第1個列車近日將運抵越南；其餘列車也將在試車前完成交貨。

除了這條捷運線外，河內當局還在施工另1條接連仁（Nhon）-河內火車站的捷運線，全長12.5公里，預計2021年完工。

隨著經濟社會發展，河內交通壅塞情況日益嚴重。河內當局近來積極展開規劃，包括興建捷運線和快捷公車線等，甚至擬定到2025年將禁止機車進入市中心。1060206

(中央社)