NBA》塞爾提克7連勝 皮爾斯告別熟悉的主場

闖蕩NBA已經18年的皮爾斯(右)決定在明年退休，6日來到淑曾經陪伴他15個球季的綠衫軍主場，雖然不能幫助快艇贏球，但他仍獲得主場球迷熱情掌聲。(美聯社資料照)

「真理」皮爾斯決定在本季結束後高掛球鞋退休，6日來到曾經陪伴他15個球季的綠衫軍主場，但他此刻是披著快艇戰袍，球隊刻意安排他先發出賽，希望能生涯最後一次在塞爾提克主場留下美好回憶，但快艇最終仍102比107無力阻擋綠衫軍拿下7連勝。

皮爾斯是在1998年選秀會上首輪第10順位加盟塞爾提克，他從菜鳥球季開始就是球隊的先發主力球員，而且從第3個球季起連續7季場均超過20分，2013年離開塞爾提克來到籃網，隨後又轉戰巫師和快艇，來到洛杉磯之後皮爾斯退居二線，擔任球隊的心靈導師。

6日是快艇本季最後一次造訪波士頓，總教練瑞弗斯知道這場比賽對於皮爾斯的重要性，所以讓有傷在身已休息14場比賽的皮爾斯以先發球員身分上場，而主場球迷也對於皮爾斯這位曾幫助球隊有非凡貢獻者獻出熱情掌聲，皮爾斯僅出賽5分鐘，首節出手1次沒進，剩下7分03秒退場，直到比賽剩下最後19.8秒快艇反撲無力之際再次讓皮爾斯上場，塞爾提克球員沒有針對他防守，皮爾斯在三分線外輕鬆出手破網，留下完美身影。

皮爾斯賽後表示，「這是我唯一想要告別的球場，這裡讓我留下無限美好的回憶，感謝塞爾提克以及所有熱情的球迷。而塞爾提克也將在球季結束後與皮爾斯簽下象徵性的1天合約，然後將他的球衣在球場正式退役。

(中時電子報)