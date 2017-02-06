入冬最強冷空氣將南下 北市街頭現寒意

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民眾穿起厚外套禦寒。（趙雙傑攝）

台北開始出現寒意。（趙雙傑攝）

根據中央氣象局最新資料，入冬最強冷空氣預估本周四(9日)南下，強度當接近寒流。台北地區今天(6日)已經感到些許寒意，路上行人紛紛穿上厚外套出門，估計深夜後還會再進一步降溫。

(中時)