政壇3位林德福 藍委林德福：投訴請找對人
體委會主委林德福即將接任體育署署長一職，躍上新聞版面，不過國民黨立委林德福卻為此感到傷腦筋，他今天在臉書寫了一篇「三個林德福的故事」，指現在政壇有三位「林德福」，一位是台電核能發言人「林德福」，一位是將接任體育署長的「林德福」，一位則是國民黨立委「林德福」。
「藍委」林德福說，最近他在新北市永和區參加各式活動，常常聽到永和鄉親說在各大新聞媒體報紙閱讀到他的名字，還進一步詢問他核電廠廠務狀況、跟接掌教育部體育署長，有時候讓他啼笑皆非。他說，「各位鄉親就別再詢問我核電廠最新廠務動態、或怎麼會去兼任教育部體育署長。」
文末他還註記，「此德福非彼德福」、「冤有頭債有主任何事情投訴前請找對德福」。
(中時)
關鍵字：林德福
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